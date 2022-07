Primul proiect strategic al judetului Maramures intra in executie

Alesii judeteni s-au intrunit ieri in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Maramures, in cadrul careia au votat peste 30 de proiecte importante pentru judet.In deschiderea sedintei, presedintele CJ Maramures, Ionel Bogdan, a vorbit despre proiectul,,Pod peste Tisa in zona Teplita Sighetu Marmatiei. "In aceste zile a fost finalizata procedura pentru atribuirea contractului pentru proiectarea si executia proiectului, astfel ca in urmatoarele doua saptamani va fi semnat contractul cu Asocierea ... citeste toata stirea