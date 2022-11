Oamenii care doresc sa ajunga in Ucraina, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei, au probleme. Reprezentantii Prefecturii Maramures spun ca persoanele nu pot iesi din Romania, deoarece punctul de trecere a frontierei din Ucraina nu este alimentat cu energie electrica si nu se pot prelucra in sistem documentele de calatorie."In urma interventiei prefectului Rudolf Stauder persoanele aflate in Punctul ... citeste toata stirea