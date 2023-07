Institutia Prefectului judetului Maramures a anuntat oficial ca pana in acest moment au fost verificate, in municipiul Baia Mare, un numar de opt centre, patru luni, patru marti, controalele fiind in plina desfasurare. Urmeaza controale in celelalte centre din judet, mai ales cele din zona Viseu, unde au mai fost reclamate probleme de-a lungul timpului. La nivel de judet, in total vor fi verificate 55 de centre rezidentiale, inclusiv cele de copiiRudolf Stauder, prefectul judetului Maramures, ... citeste toata stirea