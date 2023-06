Azi, de la ora 11, in municipiul Baia Mare, angajatii sistemului de invatamant preuniversitar din judet (personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic) participa la un mars de protest al tacerii si al demnitatii. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber din Invatamant Maramures (SLI MM), la care sunt asteptati circa 1000 de persoane.Cea de-a 5-a actiune de protest a SLI MM, pentru aceleasi revendicari, este organizata in a treia saptamana de greva generala si are ca scop reiterarea ... citeste toata stirea