Randuiala in Postul Craciunului

Am intrat azi in Postul Craciunului, al doilea cel mai strict post al anului. Acesta presupune o serie de limitari sau chiar interdictii in ceea ce priveste anumite alimente, in general cele cunoscute generic drept "de dulce".Interdictii alimentare nu trebuie aplicate fara a tine cont de situatia persoaneni respective, pentru a nu-i crea probleme de sanatate. In general, pentru o persoana cu o stare de sanatate optima, aceasta este lista alimentelor care nu trebuie mancate deloc sau doar in ... citeste toata stirea