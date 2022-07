Recomandari de la CFR Calatori

Din ce in ce mai multi calatori circula cu trenul in aceasta perioada a vacantelor si concediilor de vara. Conditiile existente lasa de dorit, iar oamenii sunt nemultumiti. Ca la noi, justificari sunt suficiente. Cei de la CFR spun ca din cauza temperaturilor exterioare crescute de peste 35 - 38 de grade, la nivelul sinei si a cutiei vagonului sunt peste 50 de grade Celsius. Oamenii mai deschid geamurile, iar in conditiile date, instalatiile de climatizare nu mai asigura racirea in parametri ... citeste toata stirea