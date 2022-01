Rudolf Stauder - noul prefect de Maramures, Crina Chilat - noul subprefect

Recent, prin Hotararea de Guvern nr. 49/2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 35 din 12 ianuarie 2022, Rudolf Stauder a fost numit in functia de prefect al judetului Maramures. Ceremonia s-a desfasurat in sistem videoconferinta, cu respectarea masurilor de prevenire si limitare a infectiei cu virusul SARS-COV-2, in prezenta subsecretarului de stat Gheorghe Sorescu si a directorului general Teodor Iulian Gheorghe, din Ministerul Afacerilor Interne.Prefectul a depus juramantul, ... citeste toata stirea