Salvamontistii cauta ucraineni rataciti

De frica inrolarii in armata, ucrainenii incearca felurite metode prin care sa paraseasca tara. Majoritatea trec fraudulos granita ajutati de calauze, mai mult sau mai putin serioase.Sase barbati ucraineni s-au ratacit in aceste zile prin muntii Maramuresului, in zona Sighetului.In ajunul Craciunului, ucrainenii au sunat la 112 si au cerut ajutor, spunand ca au ramas blocati la o altitudine de peste 1.800 de metri, in zona Varfului Pop Ivan, unul dintre ei avand si piciorul fracturat dupa ... citeste toata stirea