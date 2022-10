Sanatate si viata lunga bunicilor nostri!

Azi, in intreaga lume se sarbatoreste ziua persoanelor varstnice. Este un prilej de multumire pentru asistatii de la caminul din Baia Sprie care se bucura ca sunt in viata si sanatosi. Intampina acest eveniment cu mult inters, emotie, zambet si cu recunostinta, pentru toti cei care s-au straduit sa le faca batranetele mai usoare.Anii trecuti erau rasfatati de oaspeti de seama, artisti, autoritati, politicieni si multi binefacatori. Acum au ramas doar ei si personalul care are grija zi de zi ... citeste toata stirea