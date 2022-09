Se dau ajutoare pentru incalzire

Problema cu incalzirea la iarna framanta pe toata lumea. Lemne scumpe, gaz rationalizat si scump, pretul la energia electrica destul de piperat. Pentru a diminua impactul Statul intervine pentru persoanele cu venituri foarte mici. Ajutorul pentru incalzire se acorda in perioada cuprinsa intre 1 noiembrie 2022 si 31 martie 2023. Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure. ... citeste toata stirea