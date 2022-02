Se prelungeste starea de alerta

Pentru a tine sub control pandemia de coronavirus CNSU propune o serie de masuri care se vor aplica in perioada urmatoare. Este vorba, In mare parte de aceleasi masuri cu care ne-am obisnuit deja, insa sunt si noutati. Printre acestea se afla: eliminarea certificatului verde in biserici, supermarketuri din mall-uri etc.Starea de alerta va fi prelungita pentru 30 de zile incepand cu data de 7 februarie. Printre altele se propune mentinerea obligativitatii purtarii a mastii de protectie doar ... citeste toata stirea