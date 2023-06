Evenimente infricosatoare continua sa apara pe strazile din Baia Mare. Un tanar conducator auto a reclamat la politie ca i-a fost distrusa luneta masinii prin impuscare. Se pare ca este vorba de un individ psihopat care a mai tras cu arma in masina in care se aflau doi tineri in seara de luni, 5 iunie.Un tanar din Baia Sprie a reclamat faptul ca i-a fost distrusa luneta masinii in data de 24 mai in timp ce se afla in aceeasi zona din Baia Mare. Este vorba de intersectia semaforizata ... citeste toata stirea