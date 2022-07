Seceta scoate lumea in strada la Cupseni

Canicula instalata si lipsa ploilor consistente din ultimile luni au facut sa sufere multe comunitati maramuresene. Cetatenii, indura din ce in ce mai greu caldura, sunt agitati si nervosi, Este starea obisnuita in astfel de situatii. Mai mult sunt nelinistiti ca nu au apa la animale si cer autoritatilor locale si judetene sa ia ceva masuri. La Cupseni oamenii s-au adunat in fata primariei, solicitand autoritatilor locale sa faca ceva pentru a avea oamenii apa.Primarul din Cupseni , Lucia ... citeste toata stirea