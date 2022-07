Sedinta online cu recenzorii

Comisia Judeteana pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania a convocat o sedinta online. La aceasta au participat reprezentantii comisiilor locale de recenzare.Scopul videoconferintei a fost de a evalua ritmul recenzarii fata in fata la nivelul fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Maramures si, totodata, de a sublinia implicatiile negative pe care le pot suporta administratiile locale in cazul in care nu finalizeaza procesul de recenzare pana la data de 17 ... citeste toata stirea