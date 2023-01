Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala

In duminica a 29-a dupa Rusalii, 15 ianuarie 2023, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului, a slujit la Catedrala Episcopala "Sfanta Treime" din municipiul Baia Mare, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi.Inainte de a intra in lacasul de inchinare, Preasfintia Sa a fost intampinat in fata lacasului de cult de catre tinerii imbracati in frumoasele costume populare care fac parte din Asociatia Tinerilor ... citeste toata stirea