Prima "Comunitate Sustenabila" in eficienta energetica din Maramures este municipiul Sighetu Marmatiei. Subprefectul judetului Maramures, Crina Chilat, a onorat invitatia de a participa la evenimentul, in cadrul caruia municipiul a primit Certificatul de "Comunitate Sustenabila" in domeniul eficientei energetice.Rezultatul vine in urma unei evaluari efectuate in cadrul programului European Energy Award, finantat prin fonduri elvetiene. Certificatul i-a fost inmanat edilului Vasile Moldovan, ... citeste toata stirea