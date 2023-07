In ultima perioada, numarul somerilor din judetul Maramures este in scadere. La sfarsitul lunii iunie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures erau inregistrati 4.177 someri (din care 2.224 femei). Rata somajului fiind de 2,10 %, in scadere cu 0,01%. fata de luna mai.Potrivit AJOFM Maramures: "Din totalul celor 4.177 persoane inregistrate in evidentele A.J.O.F.M. Maramures, 1.088 beneficiaza de indemnizatie de somaj iar 3.089 persoane sunt inregistrate ca si ... citeste toata stirea