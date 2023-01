Spune DA unor rochii de mireasa la comanda si simte-te bine in pielea ta, in ziua care iti schimba destinul!

La organizarea nuntii, alegerea tinutelor vestimentare este sarcina cea mai solicitanta. Poti stabili meniurile intr-o singura zi, poti contacta formatia si fotograful in cateva minute, poti rezerva localul in cel mai scurt timp, insa tinutele cer un efort cu mult mai mare. Tocmai de aceea, se recomanda demararea cautarilor cu cel putin 6 luni inainte de eveniment.Tensiunea se accentueaza, deseori, atunci cand nu gasesti in magazinele de profil modelul care sa te cucereasca pe deplin. Pe ... citeste toata stirea