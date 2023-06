A inceput Evaluarea Nationala a elevilor. Prima proba scrisa, cea la Limba si literatura romana, a decurs normal in judetul Maramures. Nu au existat elevi dati afara pe motiv de copiere sau alte incidente. In schimb, au fost numerosi absenti.La testarea scrisa la Limba si literatura romana au fost prezenti 3.513 absolventi de clasa a VIII-a, iar 161 au absentat de la prima proba, cu precizarea ca in aceasta categorie a fost inclus si un olimpic ... citeste toata stirea