Start lucrarilor depozitului ecologic

In luna martie ar putea incepe lucrarile ramase de executat la depozitul ecologic din Farcasa. Acestea se ridica la suma de 40 milioane de euro. Momentan exista o contestatie depusa in instant, care se poate solution luna viitoare.Din momentul startului lucrarilor, acestea trebuie sa fie gata in termen de 12 luni, astfel ca primavara anului viitor ar putea aduce in sfarsit finalizarea depozitului din satul Sarbi."In acest moment suntem in licitatie publica, am obtinut toate resursele ... citeste toata stirea