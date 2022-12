Tanti Lenuta la Craciun in Maramures

Doi invitati speciali la evenimentul "Craciun in Maramures". Este vorba despre celebrul Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni. Editia din acest an a evenimentului are loc in 17 decembrie,"Doi invitati speciali si-au anuntat prezenta la eveniment. Mircea Bravo si Tanti Lenuta din Chinteni, cunoscuti in mediul online, dar si pe marile ecrane, vor veni sa se convinga de ospitalitatea maramuresenilor", transmite Ansamblul Folcloric National Transilvania.Cea de-a XIV-a editie a evenimentului ... citeste toata stirea