Taxa de salubrizare in Baia Mare, calcul matematic

In timp ce redactam acest material, se desfasura sedinta de Consiliu Local Baia Mare. Printre proiectele propuse, s-a aflat si cel prin care se stabileste taxa de salubrizare pentru anul 2022 in municipiul de pe Sasar.Unii consilieri locali vor 14 lei de persoana, in timp ce primarul de Baia Mare propune 12 lei de persoana. Probabil sunt si vor fi discutii furtunoase pana mai spre seara. Nu stim care varianta va trece, dar va prezentam modul in care administratia baimareana a ajuns la suma de ... citeste toata stirea