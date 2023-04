Vesti bune pentru maramuresenii care vor sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe Litoralul romanesc. Din aceasta seara, au la dispozitie trenuri suplimentate spre statiunile de la Mare.Prin traditie, aceasta perioada este petrecuta de multi angajati la malul marii. Cu aceast prilej, CFR Calatori va asigura in perioada 27/28 aprilie - 1/2 mai, in plus fata de trenurile existente in programul de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi, Suceava, Arad, Craiova, Satu Mare, ... citeste toata stirea