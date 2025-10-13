Editeaza

Un nou pas important pentru reabilitarea Drumului Judetean 186 - Valea Izei

Sursa: Gazeta de Maramures
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 16:48
12 citiri
Gabriel Zetea, presedintele CJ Maramures, a anuntat: "Am votat, alaturi de colegii mei consilieri judeteni, trei proiecte de hotarare prin care am solicitat trecerea unor terenuri din domeniul public al comunelor Barsana, Oncesti si Vadu Izei in domeniul public al judetului Maramures. Aceste terenuri fac parte din coridorul de expropriere al viitorului proiect de reabilitare a Drumului Judetean 186, o investitie majora finantata din fonduri europene, prin programul Mara Nord. In prezent ne ...citește toată știrea

