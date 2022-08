Ursul a atacat oi la Copalnic Manastur

Mother bear protects her three little puppies in the finnish taigaIn ultima perioada tot mai multe persoane reclama aparitia ursilor in comunitatea lor. Pe vremuri, putinele salbaticiuni, traiau in padure si hibernau ascunse in barlog. Acum, tot mai des sunt vazute in localitati si intra in gospodarii, unde ataca pasari si epuri. Dupa cazurile din Boiereni si Rohia, altul a fost semnalat la Copalnic Manastur.Reprezentantii Asociatiei Diana Transilvania Hunting au anuntat ca: "In zona ... citeste toata stirea