Viceprimarul din Sieu gasit incompatibil

Fostul consilier local, actual viceprimar al comunei Sieu, Ioan Petrovan, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate si conflict de de interese."S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 01 august 2016 - 19 august 2021, intrucat a exercitat simultan cu functia de consilier local in cadrul Consiliul Local al comunei Sieu si o functie contractuala in cadrul Primariei Comunei Sieu, incalcand astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. ... citeste toata stirea