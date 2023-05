Tanjaua HotenarilorMult asteptatul eveniment traditional Tanjaua Hotenarilor are loc duminica, 7 mai. Aceasta a 53-a editie il sarbatoreste pe Viorel Marinca, cel dintai gospodar iesit la arat."Participantii se duc la gospodaria lui Viorel Marinca din Hoteni, de la numarul 30, unde se impodobesc tanjelele, gusta din bucatele pregatite, beau un pahar de horinca, dupa aceea se pleaca in alai la Valea Darasca. Aici are loc ritualul ... citeste toata stirea