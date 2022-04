Vouchere de vacanta pentru Stat

Angajatii din invatamantul de Stat primesc vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 de lei, pentru anul 2022. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial. Aceste vouchere vor fi emise doar pe suport electronic."In ceea ce priveste acordarea voucherelor de vacanta in anul 2022, Ministerul Educatiei si Cercetarii a emis Ordinul nr. 3.498 din data de 31 martie 2022 care stabileste modalitatea de acordare a acestora pentru unitatile/ institutiile de invatamant de stat. In ordinul ME este stipulat ... citeste toata stirea