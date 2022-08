214 ucraineni sau angajat in Maramures

Mai multi ucrainieni, care au fugit din calea razboiului, si-au aflat loc de munca in tara noastra. Mai mult de un sfert dintre acestia (1.278), au optat pentru locuri de munca in municipiul Bucuresti. Altii s-au angajat in judetele: Bistrita Nasaud (428), Timis (276), Arad (241) si Maramures (214).Astfel, numarul cetatenilor ucraineni cu contracte de munca in Romania a ajuns la 6.431, dupa cum a declarat ministrul Muncii, Marius Budai.Din totalul celor 6.431 ... citeste toata stirea