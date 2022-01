Avem somaj scazut in judet

Cu toate ca traim vremuri tumultoase, iar Pandemia a redus numarul locurilor de munca, in Maramures situatia e diferita. Potrivit conducerii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures (AJOFM) avem o rata a somajului mai mica decat a fost in ultimii 30 de ani. Din iunie 1991 nu am mai avut o rata atat de scazuta a ratei somajului in judet. In luna decembrie a anului trecut, la nivelul judetului, s-a inregistrat o rata a somerilor de 1,87%, Maramuresul fiind sub nivelul ratei ... citeste toata stirea