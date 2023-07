Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat suma de 108.490.404,54 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 142 de obiective de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) si Programul National de Investitii "Anghel Saligny".Astfel, in cadrul etapelor I si II ale PNDL, au fost decontate facturi in valoare de 37.305.668,42 de lei, pentru 87 de obiective de investitii: pentru etapa I, a fost platita suma de 6.329.216,44 de lei ... citeste toata stirea