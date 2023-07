Reprezentantii judetului Maramures si Districtul PanevA-zys s-au intalnit la Ziua Statalitatii in Lituania. Delegatia Consiliului Judetean, a raspuns invitatiei Districtului PanevA-zys, regiune infratita cu Judetul Maramures din 2015. Maramuresenii au luat parte la manifestarile prilejuite de Ziua Statalitatii si Ziua Imnului National in Lituania."Judetul Maramures a onorat evenimentele nationale din Lituania prin prezenta consilierilor judeteni Valeria Maria Brezoczki, membru in comisia de ... citeste toata stirea