Primaria Baia Mare are datoii mari catre diversi furnizori. Fenomenul ia amploare an de an. La data de 31 iulie 2023, municipalitatea avea datorii catre diverse firme si institutii publice in suma totala de 40.173.754,69 lei.Cea mai mare datorie era catre firma Antrepriza de Rep. si Lucrari ARL Cluj SA - 12.779.413,38, urmata de datoria de 3.772.297,31 lei catre Distributie Energie Electrica Romania SA si 3.772.297,31 lei datorati firmei de salubrizare Drusal, arata datele dintr-un document ... citeste toata stirea