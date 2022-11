Dupa ce a pus mana pe noua autobuze hibrid, donate de Primaria Baia Sprie, Societatea de transport in comun URBIS Baia Mare, vinde autobuze. Transportatorul anunta scoaterea la vanzare a trei autobuze urbane marca Mercedes Conecto, fabricate in anul 2005. Acestea pot fi vazute la sediul societatii."S.C. URBIS S.A., cu sediul in Baia Mare str. 8 Martie nr.3, vinde trei autobuze urbane ... citeste toata stirea