1 Mai, Ziua Muncii

In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala a muncii, Ziua muncii sau Ziua internationala a muncitorilor. Aceasta zi reprezinta un omagiu adus muncitorilor si miscarilor muncitoresti din intreaga lume pentru lupta lor istorica in vederea obtinerii unor drepturi sociale si economice.SUA si Canada marcheaza Ziua Muncii, in prima zi de luni din luna septembrie. Alte tari, precum Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Republica Irlanda ... citește toată știrea