De Ziua Memoriei Victimelor Comunismului si ale Rezistentei, Corul Madrigal lanseaza un nou videoclip

Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" anunta publicarea noului videoclip "Pater noster", filmat la Muzeul Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei de la Sighetu Marmatiei.Productia video, care are la baza lucrarea sacra "Pater Noster" compusa de Vytautas Miškinis, marcheaza Ziua Memoriei - Ziua portilor deschise, celebrata in fiecare an la Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei din orasul Sighet, precum si Sarbatoarea Inaltarii Domnului si ... citește toată știrea