Walter FRIEDRICH (I)Nascut in 13.07.1931,Ludus (jud. Mures) - decedat in 1996,Baia Mare (Maramures) / grafician, pictor si educator romanAlbumul monografic consacrat operei artistului baimarean contemporan Walter Friedrich (1931-1996) - editat in 2021 si lansat in ianuarie 2022 cu prilejul expozitiei retrospective postume, prezentata la Galeria Hollosy din cadrul Centrului de Arta Contemporana *Colonia Pictorilor* din Baia Mare, a marcat, simbolic si restitutiv, doua comemorari petrecute ... citeste toata stirea