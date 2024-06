"Enigma Otiliei" si sapca lui Ceausescu, licitate in Bucuresti

La Artmark are loc o licitatie inedita intr-o casa din Bucuresti, o cladire cu o istorie interesanta. Manifestarea esteLicitatii de Arta Decorativa si Obiecte de Colectie. Evenimentul cuprinde cateva piese de mobilier din celebra casa in care s-a turnat, la inceputul anilor '70, filmul "Felix si Otilia", ecranizare a romanului lui George Calinescu, in regia lui Iulian Mihu. Cu Radu Boruzescu si Julieta Szonyi in rolurile principale, actiunea peliculei, care ii are in distributie si pe ... citește toată știrea