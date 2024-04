Festival Madrigal la Baia Mare

Festivalul Madrigal a fost lansat in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc, recent, in sala de sedinte Bogdan Voda a Consiliului Judetean Maramures. Manifestarea a fost condusa de managerul Corului Madrigal, Emil Pantelimon.Evenimentele sunt organizate in parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures, Organizatia de Management al Destinatiei Judetene Maramures (OMD MM), Institutul National al Patrimoniului, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului, Muzeul Judetean de ... citește toată știrea