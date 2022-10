Gala Tezaure Umane Vii *

* Din Natalia Lazar, Forme de valorizare a traditiei in Maramures. Dumitru Pop-Tincu- Tezaur uman viu, in "Traditia in vreme si sub vremuri", Lucrarile simpozionului nationalVeghetori la obarsii, editia a V-a, Dragomiresti, Maramures, pp. 145-160Lector univ. dr. Natalia LAZARUniversitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de LitereMembru al Comisiei Nationale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural ImaterialCoordonator al Programului Tezaure Umane ... citeste toata stirea