Arbitrii romani sunt pusi din nou in ipostaze negativiste. Scandalul care zdruncina fotbalul romanesc are in atentie si un cavaler al fluierului din Baia Mare.Federatia Romana de Fotbal a facut publice numele a opt arbitri romani anchetati ca ar fi jucat la pariuri. Acestia sunt judecati in acesta perioada de Comisia de Disciplina din cadrul FRF.Cei opt cavaleri ai fluierului din Romania sunt: Calin Daniel Eduard (Bucuresti) - Liga 2; Gozman Pop Cristian Dumitru (Oradea) - Liga 3; Jivan ... citeste toata stirea