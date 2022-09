Baia Mare -Slatina 2-1 (0-1)

CS Minaur Baia Mare a castigat al doilea meci la rand in Liga 2, dupa ce sambata a dispus pe Stadionul "Viorel Mateianu" de CSM Slatina cu scorul de 2-1 (0-1) in cadrul rundei 5.Cele trei puncte sunt cu atat mai importante cu cat "galben-albastrii" au revenit de la 0-1, victoria fiind rezolvata in decurs de patru minute. CSM Slatina a deschis scorul in minutul 24, prin Trascu, dar baimarenii au intors partida in favoarea lor prin reusitele semnate de Stoian (74) si Rotar (78).In urma ... citeste toata stirea