Performanta remarcabila pentru junioarele 1 de la CSS 2 Baia Mare. Tinerele handbaliste si-au adjudecat editia inaugurala a Cupei Romaniei, competitie derulata in intervalul 20-23 aprilie la Sfantu Gheorghe.Echipa maramureseana a fost repartizata in Grupa A a Cupei Romaniei cu CS "Liviu Rebreanu" Turda si CSS Caracal. Fetele antrenate de Simona Maior-Pasca si Claudia Cetateanu au castigat grupa dupa doua victorii identice, 36-31 cu Turda si cu Caracal. Primul loc in grupa si automat ... citeste toata stirea