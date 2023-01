Ce sanse are CFR Cluj in confruntarea cu Lazio Roma din Conference League

CFR Cluj se pregateste de duelul ce va avea loc in luna februarie, in play-off-ul pentru optimile din Conference League, unde o intalneste pe Lazio Roma, o echipa de top din campionatul Italiei. Ardelenii pornesc cu sansa a doua in duelul cu Lazio, insa in trecut au aratat ca pot avea prestatii onorabile in fata unor echipe de top din Europa.Partida tur dintre Lazio Roma si CFR Cluj va avea loc in deplasare, pe 16 februarie, de la ora 22:00. Returul se va disputa in Gruia, pe 23 februarie, de ... citeste toata stirea