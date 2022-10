CS Dacia Mioveni - CS Minaur Baia Mare

Azi, 10 octombrie, de la ora 17.30, fetele de la Minaur joaca in deplasare la CS Dacia Mioveni. Meciul conteaza pentru etapa 6 din Liga Florilor.Cu noua puncte acumulate, dar si cu o reprezentatie reusita in etapa precedenta, victorie cu Braila, CS Minaur vrea sa adjudece alte trei puncte. Pentru a-si consolida pozitia exact de la mijlocul clasamentului, a saptea, sau chiar pentru a urca, insa va depinde si de jocul rezultatelor.Atmosfera in tabara adversa nu este deloc roz, ... citeste toata stirea