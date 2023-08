CS Minaur Baia Mare - CSM Sighetu MarmatieiIncepe o noua provocare pentru fotbalistii celor doua grupari maramuresene care activeaza in Liga 3.Azi, 25 august, incepe o noua editie de campionat, iar CS Minaur Baia Mare si CSM Sighetu Marmatiei, urmand sa joace de la ora 18, pe Stadionul "Viorel Mateianu" din Baia Mare.Cu loturile schimbate in totalitate si de-o parte si de cealalta, CS Minaur si CSM Sighet nu au obiective indraznete in acest sezon, din contra, obiectivul fiind unul de ... citeste toata stirea