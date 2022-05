Fotbalistii de la Minaur vor promovarea

Azi, fotbalistii de la CS Minaur Baia Mare, incep jocurile pentru promovare in Liga 2. Prima mansa a semifinalelor barajului incepe la ora 18, pe stadionul din Cugir.CS Minaur Baia Mare, castigatoarea Seriei 10 din L3, va juca acest baraj cu ocupanta locului secund in Seria 9, Metalurgistul Cugir, in deplasare, returul fiind programat pentru sambata, 28 mai, de la ora 17.30, pe stadionul "Viorel Mateianu".CS Minaur s-a impus in Seria 10 cu un avans de patru puncte in fata celor de la CA ... citeste toata stirea