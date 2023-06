Seniorii fotbalisti de la Minerul Baiut au inceput pregatirile pentru a fi in forma maxima. La finele acestei luni, vor participa la un turneu international in Polonia unde vor sa cucereasca cel putin medaliile de bronz.Parteneri de intrecere le-au fost seniorii de la Minerul Baia Sprie, care au in componenta fosti jucatori de fotbal in Diviziile B, C si din ligile judetene.Cum era de asteptat meciul disputat pe stadionul celor din Baia Sprie a fost foarte echilibrat. Antrenorii Iosif ... citeste toata stirea