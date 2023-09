Traditionala Cupa Sport Team are continuitate. La finele acestei saptamani, Clubul de fotbal "old boys" Sport Team Baia Mare organizeaza prestigioasa competitie.An de an, participa fosti jucatori legitimati la echipe de ligile I si II din campionatul intern, uneori se prezinta si jucatori din strainatate.La aceasta a X-a editie participa echipele:1.ASCO CF Baia Mare2.Old Boys Power Satu Mare3.Smart Boys Baia Mare4.Sport Team Baia MareMeciurile se vor disputa in 23 septembrie 2023, ... citeste toata stirea