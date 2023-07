CSM Sighetu Marmatiei si-a schimbat antrenorul. Enci, care a condus foarte bine gruparea sigheteana si-a incheiat contractul de colaborare, astfel ca in locul sau a fost adus George Zima. Acesta a venit de Sportul Simleu Silvaniei si va antrena in noul sezon al Ligii a III-a pe CSM Sighetu Marmatiei.Antrenorul bihorean a semnat un contract valabil de la 1 iulie si are ca obiectiv formarea unei echipe competitive, peste nivelul celei ... citeste toata stirea